За його словами, ЄС може не виправдати очікування, які створює.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта виступив проти вступу до Євросоюзу нових членів.

Як він заявив на конференції CNN у Лісабоні, війна в Україні поставила питання про розширення в центр дебатів.

"У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів. Але, на жаль, немає критеріїв своєї здатності приймати нові держави-члени. ... З нинішньою інституційною структурою, з нинішньою бюджетною архітектурою у Європейського Союзу немає умов для того, щоб виправдати ті очікування, які він зараз створює", – заявив Кошта.

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За словами Кошти, ситуація, що склалася, "підвищила очікування, особливо в країнах Західних Балкан", і якщо ці очікування не виправдаються, це "обернеться величезною драмою".

Вступ України до ЄС

28 лютого, через 4 дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. За 4 місяці Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство.

Очікується, що наступного року ЄС проаналізує виконання Україною рекомендацій, що дозволить зберегти статус країни-кандидата.

Як заявляла українська влада, вже виконано 70% вимог для вступу до ЄС. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна планує бути повністю готовою до вступу до Європейського Союзу до кінця 2024 року.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна може вступити до ЄС навіть без завершення війни.

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