І без того нечисленні програми співпраці між країнами стали заручниками ситуації в Ірані.

Німеччина призупинила програми фінансово-економічної допомоги Ірану через ситуацію в цій країні. Про це повідомляє Федеральне міністерство економіки і захисту клімату ФРН.

Так, Німеччина призупинила гарантії за експортними кредитами та інвестиціями, німецько-іранський енергетичний діалог, програму навчання менеджерів і програму торгових ярмарків.

"Винятки можуть бути дозволені тільки з надійних гуманітарних причин", – заявили в Міністерстві.

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В якості причини позначена" дуже серйозна ситуація в Ірані " без вказівки подробиць.

Санкції Заходу проти Ірану

Іран багато років перебуває під західними – насамперед американськими – санкціями. У 2015 році між Іраном з одного боку і США, Францією, Великою Британією, Німеччиною, Китаєм і Росією з іншого боку було досягнуто згоди про зняття частини санкцій в обмін на контроль МАГАТЕ над ядерними об'єктами Ірану.

Ця так звана "ядерна угода" проіснувала до 2018 року, коли президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни з угоди.

Відтоді обговорюється можливість повернутися до "ядерної угоди", проте без видимого просування. Шанси поновлення договору стали ще більш примарними з початком поставок іранської зброї Росії для застосування у війні проти України.

Також країни Заходу почали вводити нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення народних протестів у 2022 році.

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