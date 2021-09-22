За словами президента Ірану, всі сторони мають залишатися вірними ядерній угоді та резолюції ООН на практиці.

Іран хоче відновити ядерні переговори зі світовими державами заради скасування санкцій США.

Про це заявив президент країни Ібрахім Райсі на щорічній Генеральній Асамблеї ООН, передає Reuters.

"Ісламська Республіка вважає корисними переговори, кінцевим результатом яких є зняття всіх репресивних санкцій (США - УНІАН). (Американська - УНІАН) політика "максимального гноблення" досі триває. Ми не хочемо нічого, крім того, що по праву належить нам. Ми вимагаємо дотримання міжнародних правил. Усі сторони повинні залишатися вірними ядерній угоді та резолюції ООН на практиці, - сказав Райсі у своєму заздалегідь записаному зверненні.

Іран, США та ядерна угода

14 липня 2015 року Іран і країни "шістки" (США, Франція, Великобританія, Німеччина, Китай та Росія) досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на скасування санкцій проти Ірану.

Іран повинен був допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти, країни Заходу, своєю чергою, обіцяли покроково знімати з Ірану санкції.

Читайте такожРозстріляв робот з ШІ: розкрито подробиці вбивства відомого фізика-ядерника в ІраніОднак 8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з угоди щодо іранської ядерної програми та анонсував відновлення санкцій проти Тегерана. Американський президент заявив про докази, що нібито Іран продовжує розробку ядерної зброї.

Рівно через рік Іран у відповідь на дії США оголосив про перший етап припинення виконання низки пунктів ядерної угоди, а за кілька місяців - про другий, зазначивши, що починає процес збагачення урану на рівні вище передбачених ядерною угодою.

При цьому Тегеран заявляє, що його кроки відворотні, якщо Вашингтон зніме всі санкції.

Раїсі, повторюючи офіційну позицію Ірану упродовж багатьох років, сказав, що ядерній зброї "немає місця в оборонній доктрині країни та політиці стримування".

Тегеран дав зрозуміти у вівторок, що переговори у Відні відновляться через кілька тижнів, не назвавши конкретної дати.

Попри те, що Ірану необхідно зміцнити свою економіку шляхом переговорів про припинення санкцій США, інсайдери очікують, що Райсі займе більш жорстку позицію, коли переговори відновляться.

Як лютий критик заходу, Райсі заявив, що Сполучені Штати "не володіють авторитетом для забезпечення своєї гегемонії".

"Від Капітолія до Кабула всьому світу було надіслано одне чітке повідомлення: гегемоністська система Сполучених Штатів не користується довірою ані всередині країни, ані за її межами", - сказав президент Ірану, маючи на увазі напад прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня, а також хаотичне виведення військ з Афганістану після того, як таліби захопили контроль над Кабулом у серпні.

Раніше у вересні 2021 року Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися підтримувати співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.

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Автор: Катерина Комолова