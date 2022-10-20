Держдеп США підтвердив намір продовжувати надавати Україні військову допомогу для захисту від іранської зброї.

США на засіданні Ради Безпеки ООН приєдналися до Великої Британії і Франції в піднятті питання про передачу Іраном дронів-камікадзе Росії.

Про це повідомляється в заяві Держдепартаменту США.

Зазначається, що члени Ради безпеки отримали експертні брифінги Секретаріату ООН щодо повідомлень про передачу цієї небезпечної зброї.

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"Ми висловили серйозне занепокоєння з приводу придбання Росією цих БПЛА у Ірану в порушення резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі нагадали, що в липні США почали попереджати про плани Ірану передати Росії БПЛА для використання у війні проти України.

"Тепер у нас є безліч доказів того, що ці безпілотники використовуються для завдавання ударів по українських громадянах і критично важливій цивільній інфраструктурі. Оскільки Іран продовжує брехати і заперечувати надання Росії зброї для використання в Україні, ми віддані роботі з союзниками і партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї в Росію", - сказано в заяві.

США також пригрозили Ірану санкціями за передачу Росії дронів-камікадзе і підтвердили намір продовжувати надавати Україні військову допомогу для захисту від іранської зброї.

"Ми без вагань будемо застосовувати наші санкції та інші відповідні інструменти щодо всіх, хто причетний до цих передач. Ми також продовжимо надавати Україні безпрецедентну допомогу в галузі безпеки, включаючи можливості протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від цієї зброї", - заявили в Держдепі США.

Як повідомляв УНІАН, згідно резолюції 2231 РБ ООН, ембарго на звичайні озброєння щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа щодо продовження ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки ООН відхилила цю пропозицію, що дозволить Ірану відновити експорт зброї.

Однак Україна і США стверджують, що резолюція як і раніше включає в себе обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року і можуть охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як дрони.

У листі постпреда України йдеться, що "безпілотники Mohajer і Shahed відповідають параметрам", передбаченим резолюцією 2231, "оскільки їхня дальність дії дорівнює або перевищує 300 км".

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні. Також там заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом із тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

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