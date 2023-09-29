Найбільш ймовірними кандидатами на премію миру будуть правозахисники, вважають експерти.

З 2 по 9 жовтня триватиме Нобелівський тиждень-2023. 6 жовтня відбудеться вручення Нобелівської премії миру. Як пише Reuters, президент України Володимир Зеленський і російський політик Олексій Навальний є одними з фаворитів на цьогорічну премію миру.

Водночас експерти вважають, що український президент, як лідер країни, що перебуває в стані війни, навряд стане лауреатом. Шанси Навального здобути премію миру також зменшуються, оскільки торік і позаминулого перемогли російські дисиденти. Третім фаворитом букмекерів є ув'язнений уйгурський активіст Ільхам Тохті. Однак його шанси здобути премію сумнівні, оскільки це розлютить Пекін.

Хенрік Урдал, директор Інституту дослідження проблем миру в Осло, вважає, що найбільш ймовірними кандидатами на премію миру будуть правозахисники. Зокрема, він згадав Наргес Мохаммаді з Ірану, яка бореться за права жінок і проти смертної кари і зараз перебуває у в'язниці, Махбуба Серадж з Афганістану, яка, незважаючи на заборону Талібану, продовжує боротьбу за права дівчат на освіту та інші права жінок і залишається в Кабулі.

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Ден Сміт, директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, прогнозує, що серед претендентів може бути рух "П’ятниці за майбутнє", започаткований еко-активісткою Гретою Тунберг, а також представник корінного населення Бразилії Раоні Метуктіре з племені каяпо, який десятиліттями виступає за захист тропічних лісів Амазонки.

Серед інших потенційних лауреатів – Міжнародний суд в Гаазі (ICJ), Агентство ООН у справах біженців UNHCR, дитячий фонд ООН UNICEF або Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нобелівська премія - останні новини

Цього року Фундація Нобеля вирішила запросити послів з Російської Федерації і Білорусі на заходи з нагородження Нобелівської премії. В МЗС відреагували на таке рішення негативно.

Низка політиків оголосила бойкот Нобелівській премії через рішенням запросити на церемонію росіян, білорусів та іранців.

На цьому тлі Фонд Нобеля передумав запрошувати послів РФ, Білорусі й Ірану на церемонію нагородження.

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