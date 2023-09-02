Представники фонду кажуть, що визнають критику суспільства, яке обурене рішенням запросити послів РФ й Білорусі.

У суботу, 2 вересня, Нобелівський фонд скасував запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі після реакції міжнародної спільноти на таке ганебне рішення.

На сайті фонду розміщена відповідна заява, а також зазначено, що на церемонію у Осло будуть запрошені всі посли, в тому числі представники країн-агресорів.

"Підставою для цього рішення є те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше охоплювати цінності, за які виступає Нобелівська премія – наприклад, через торішнє чітке політичне повідомлення з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів", - йдеться у заяві.

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Представники фонду кажуть, що визнають критику суспільства, яке обурене рішенням запросити послів РФ й Білорусі.

"Тому ми вирішили повторити тогорічний виняток зі звичайної практики – тобто не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, на церемонію в Осло будуть запрошені всі посли", - додали організатори.

Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Водночас, речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook заявив, що переміг гуманізм.

"Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості", - зазначив речник.

"Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - додав Ніколенко.

На Нобелівську премію запросили послів РФ та Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Фундація Нобеля вирішила запросити послів з Російської Федерації і Білорусі на цьогорічні заходи з нагородження Нобелівської премії. Зокрема, запросили представників дипломатичних місій усіх країн, які мають посольства у Швеції та Норвегії, серед них - Росія, Білорусь та Іран. Речник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував таке рішення.

У Швеції низка політиків також обурилася рішенням запросити на церемонію росіян, білорусів та іранців і навіть пригрозила бойкотом.

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