У суботу, 2 вересня, Нобелівський фонд скасував запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі після реакції міжнародної спільноти на таке ганебне рішення.
На сайті фонду розміщена відповідна заява, а також зазначено, що на церемонію у Осло будуть запрошені всі посли, в тому числі представники країн-агресорів.
"Підставою для цього рішення є те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше охоплювати цінності, за які виступає Нобелівська премія – наприклад, через торішнє чітке політичне повідомлення з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів", - йдеться у заяві.
Представники фонду кажуть, що визнають критику суспільства, яке обурене рішенням запросити послів РФ й Білорусі.
"Тому ми вирішили повторити тогорічний виняток зі звичайної практики – тобто не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, на церемонію в Осло будуть запрошені всі посли", - додали організатори.
Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.
Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.
Водночас, речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook заявив, що переміг гуманізм.
"Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості", - зазначив речник.
"Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - додав Ніколенко.
На Нобелівську премію запросили послів РФ та Білорусі
Як повідомляв УНІАН, Фундація Нобеля вирішила запросити послів з Російської Федерації і Білорусі на цьогорічні заходи з нагородження Нобелівської премії. Зокрема, запросили представників дипломатичних місій усіх країн, які мають посольства у Швеції та Норвегії, серед них - Росія, Білорусь та Іран. Речник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував таке рішення.
У Швеції низка політиків також обурилася рішенням запросити на церемонію росіян, білорусів та іранців і навіть пригрозила бойкотом.