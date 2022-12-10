Президент Володимир Зеленський зауважує, що цього року на церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала українська мова.
"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, - завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами Премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників з таким визнанням", - зазначив президент у своєму відеозверненні.
Він зауважив, що символічним є те, що церемонія відбувається саме цього дня, - у Міжнародний день прав людини.
"В Україні до цього року не було національного дня вдячності і поваги до правозахисного руху - усіх, хто присвячує життя захисту і відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня - День прав людини", - сказав глава держави.
Зеленський також нагадав, що напередодні він підписав кілька важливих указів, зокрема, про призначення державних стипендій.
"Пану (Едему - УНІАН) Бекірову призначена державна стипендія імені Левка Лук'яненка. Це спеціальна стипендія, якою держава підтримує тих, хто був звільнений з полону окупантів, кого врятували від російських репресій", - зазначив президент.
Він додав, що іншими державними стипендіями були відзначені видатні діячі української науки, культури та мистецтва - загалом 100 українців та українок.
Нобелівська премія миру 2022
Як повідомляв УНІАН, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру-2022. Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.
Також лауреатами премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Бяляцькі та російська правозахисна організація "Меморіал". Церемонія вручення відбулася 10 грудня в Осло.
Таке "сусідство" обурило українських користувачів соцмереж. Також розкритикував рішення Нобелівського комітету радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, оскільки премію отримали Росія і Білорусь, які скоїли напад на Україну.
Перед оголошенням лауреатів, яке відбулося 7 жовтня, Reuters із посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів на отримання премії цього року були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.