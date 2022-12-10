За словами президента, це сталося завдяки Центру громадянських свобод, який став лауреатом Премії миру.

Президент Володимир Зеленський зауважує, що цього року на церемонії вручення Нобелівської премії миру вперше прозвучала українська мова.

"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, - завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами Премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників з таким визнанням", - зазначив президент у своєму відеозверненні.

Він зауважив, що символічним є те, що церемонія відбувається саме цього дня, - у Міжнародний день прав людини.

Відео дня

"В Україні до цього року не було національного дня вдячності і поваги до правозахисного руху - усіх, хто присвячує життя захисту і відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня - День прав людини", - сказав глава держави.

Зеленський також нагадав, що напередодні він підписав кілька важливих указів, зокрема, про призначення державних стипендій.

"Пану (Едему - УНІАН) Бекірову призначена державна стипендія імені Левка Лук'яненка. Це спеціальна стипендія, якою держава підтримує тих, хто був звільнений з полону окупантів, кого врятували від російських репресій", - зазначив президент.

Він додав, що іншими державними стипендіями були відзначені видатні діячі української науки, культури та мистецтва - загалом 100 українців та українок.

Нобелівська премія миру 2022

Як повідомляв УНІАН, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру-2022. Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Також лауреатами премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Бяляцькі та російська правозахисна організація "Меморіал". Церемонія вручення відбулася 10 грудня в Осло.

Таке "сусідство" обурило українських користувачів соцмереж. Також розкритикував рішення Нобелівського комітету радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, оскільки премію отримали Росія і Білорусь, які скоїли напад на Україну.

Перед оголошенням лауреатів, яке відбулося 7 жовтня, Reuters із посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів на отримання премії цього року були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

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