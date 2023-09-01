У Швеції низка політиків планує ігнорувати Нобелівську церемонію через запрошення Росії. Раніше стало відомо про смерть відомого Нобелівського лауреата.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet, кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а деякі представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході.
Зокрема, відповідно заяву зробив глава Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон.
"Я не збираюсь сидіти і піднімати тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні", - наголосив він.
Також планує ігнорувати церемонію лідер Партії центру Мухаррем Демірок, якщо на неї буде присутній посол РФ.
"Я з нетерпінням чекав можливості бути присутнім на церемонії і на Нобелівській вечірці. Але поки Росія перебуває у стані війни з Україною, не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом. Я радий відсвяткувати дослідження і прогрес, але не за будь-яких обставин", - написав він у Twitter.
Також лідерка Шведської лівої партії Нуші Дадгостар наголосила, що не візьме участь у нобелівських урочистостях з представником РФ, "поки над Україною падають бомби".
Експрем’єрка та лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон сказала, що не отримала запрошення на церемонію, але організаторам заходу потрібне "серйозно подумати про те, що означає запросити на церемонію нагородження представника режиму, який веде огидну і незаконну війну в Україні, а також погрожує Швеції".
Крім того, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон акцентував: рішення щодо запрошення Росії засмутило багатьох людей як у Швеції, так і в Україні. Посадовець наголошує, що він теж "гостро відреагував", але Нобелівський фонд приймає власні рішення.
"Але я б не запросив Росію, якби зараз відповідав за церемонію вручення премії", - підкреслив він, але не став уточнювати, чи відвідає церемонію.
Представники королівської родини Швеції поки не дають з приводу запрошення представників держави-агресора жодних коментарів.
На Нобелівську премію запросили послів РФ та Білорусі
Як повідомляв УНІАН, Фундація Нобеля вирішила запросити послів з Російської Федерації і Білорусі на цьогорічні заходи з нагородження Нобелівської премії. Зокрема, запросили представників дипломатичних місій усіх країн, які мають посольства у Швеції та Норвегії, серед них - Росія, Білорусь та Іран. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Фундацією Нобеля було ухвалено рішення відновити практику запрошення саме послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.