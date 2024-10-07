Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з медицини й фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля. Там пояснили, що робота вчених важлива тим, що інформацію, що зберігається в хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин. Кожна клітина містить однакові хромосоми, а тому містить однаковий набір генів і інструкцій.

Проте різні типи клітин, такі як м’язові та нервові, мають дуже різні характеристики. Виникає питання про те, як саме виникають ці відмінності. Відповідь полягає в генній регуляції, яка дозволяє кожній клітині вибирати тільки відповідні інструкції. Це гарантує, що в кожному типі клітин активний лише правильний набір генів.

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Віктор Амброс та Гері Равкан цікавилися тим, як розвиваються різні типи клітин. Вони виявили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.