Премію отримали двоє американських дослідників та британський вчений.

Нобелівський комітет визначив лауреатів премії у галузі хімії. Половину премії присудили Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину отримали Деміс Гассабіс та Джон Джумпер "за передбачення структури білка". Про це повідомила пресслужба Фонду Нобеля.

Зазначається, що американський біохімік Девід Бейкер створив абсолютно нові види білків, а британський дослідник Деміс Гассабіс та американський науковець Джон Джумпер створили модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми, а саме прогнозування складних структур білків. У Фонді наголосили, що такі відкриття мають великий потенціал.

Друге відкриття стосується прогнозу білкових структур. Відомо, що у білках амінокислоти з'єднані разом у довгі нитки, які згортаються та утворюють тривимірну структуру, яка є вирішальним фактором для функції білка. З 1970-х років науковці намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями, однак це було складно. Проте чотири роки тому у цій галузі вдалося досягнути серйозного прориву.

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Зокрема у 2020 році Гассабіс і Джумпер презентували модель штучного інтелекту AlphaFold2. Завдяки цьому вони змогли передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, які виявили дослідники. З того часу в межах AlphaFold2 було використано понад 2 млн людей з 190 країн. Тепер дослідники зможуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків та створити зображення ферментів, які здатні розкладати пластик.

Нобелівська премія-2024 - що відомо

Раніше було названо лауреатів Нобелівської премії з медицини й фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан. У межах свого дослідження вчені цікавилися тим, як розвиваються різні типи клітин. Вони виявили мікроРНК, новий клас маленьких молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.

Також повідомлялось, що Нобелівську премію з фізики отримали вчені Джон Гопфілд і Джеффрі Гінтон. Зокрема вчені внесли внесок в "основоположні відкриття і винаходи, що забезпечують машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

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