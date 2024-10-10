Нобелівську премію з літератури за 2024 рік присудили 53-річнй південнокорейській письменниці Хан Канг. Її найбільш відомою книгою є "Вегетаріанка".

Як повідомляється на офіційному сайті The Nobel Prize, Канг вибрали "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Батько письменниці був відомими прозаїком, також літературний шлях обрав її брат. У 1993 році Канг вперше опублікувала у журналі "Література і суспільство" вірші, а вже за два роки випустила збірку оповідань "Любов до Йосу". Міжнародний успіх їй приніс роман "Вегетаріанка". У ньому розповідається про жінку, яка вирішує відмовитися від м'яса.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: