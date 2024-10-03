Загалом було номіновано 286 кандидатів.

Президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році. Про це повідомляє Reuters.

Загалом на премію номінували 286 кандидатів. Зазначається, що серед фаворитів Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд і генсек ООН Антоніу Гутерріш. На премію номінований і папа римський Франциск. Однак норвезький Нобелівський комітет здатний піднести сюрприз і на церемонії 11 жовтня не вручити премію взагалі нікому.

Водночас букмекери вважають фаворитом російського політика Олексія Навального, який помер у лютому в колонії. Але премію отримати посмертно він не може, тож це неможливо.

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Ще одним фаворитом букмекерів є президент України Володимир Зеленський. Однак, як пише Reuters, його шанси на перемогу не великі, оскільки він є лідером країни, що перебуває у стані війни.

"Натомість, оскільки 2024 рік ознаменований війною між Ізраїлем і Хамасом, конфліктом в Україні, що триває вже третій рік, і кровопролиттям у Судані, унаслідок якого понад 10 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями, комітет, можливо, захоче зосередитися на гуманітарних організаціях, що допомагають полегшити страждання цивільного населення", – сказано в матеріалі.

Одним із таких кандидатів може стати БАПОР. Директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдаль зазначив, що ця організація виконує "надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнають страждань від війни в Газі".

За його словами, присудження премії БАПОР буде суперечливим з огляду на звинувачення Ізраїлю в тому, що деякі співробітники організації брали участь у нападі бойовиків ХАМАС на південь країни 7 жовтня 2023 року.

Комітет із присудження премії, що складається з п'яти осіб і призначається норвезьким парламентом, можливо, також захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світопорядку, створеного після Другої світової війни, і його вінця – Організації Об'єднаних Націй.

За словами історика Нобелівської премії миру Асле Свеєна, це може означати присудження премії генеральному секретареві ООД Антоніу Гутеррішу, з вищим судом – Міжнародним судом ООН – або без нього.

Але комітет також може вирішити, що ніхто не отримає Нобелівську премію миру. Таке відбувалося вже 19 разів, останній такий випадок був у 1972 році.

Нобелівська премія миру

У 2023 році Володимир Зеленський також був номінований на Нобелівську премію миру. До списку кандидатів входив і російський політик Олексій Навальний.

Однак тоді премію присудили Наргес Мохаммаді – за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист свободи і прав людини. 51-річна іранська правозахисниця опікується питанням щодо скасування смертної кари в Ірані, бореться за захист свободи слова та активно висвітлює проблеми жінок (зокрема, тих, які перебувають у в'язницях) у своїй країні.

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