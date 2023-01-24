Відповідні зміни в міграційних правилах вже схвалив місцевий Мін'юст. Вид на проживання будуть продовжувати, виходячи з крайньої дати дії первинного документа про цей статус.

Норвегія буде автоматично продовжувати посвідку на проживання українцям ще на рік. Однак це стосується тільки тих громадян, які раніше оформили для себе "тимчасовий захист" в центрі біженців або у відділенні поліції.

Як повідомила прес-служба уряду Норвегії, відповідні зміни в міграційних правилах вже схвалив місцевий Мін'юст. Тепер українцям автоматично продовжать статус, виходячи з крайньої дати дії первинного документа про посвідку на проживання. Дія перших посвідчень повинна була закінчитися в березні 2023 року.

Таким чином українцям не потрібно додатково звертатися в центр біженців або органи поліції для продовження статусу.

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"Директорат з питань імміграції та поліція відновлять прострочені картки-посвідчення на проживання, щоб законне перебування можна було підтвердити", - йдеться в повідомленні.

При цьому детальніше про механізм про оновлення карток для українців з тимчасовим захистом там не пояснили.

Санкції проти росіян посилюються

Тим часом санкції проти громадян РФ посилюються: нещодавно їм почали відмовляти у видачі первинної туристичної посвідки на проживання в Туреччині. Причиною стала зміна в правилах отримання ПНП. Тепер громадяни РФ повинні надавати офіційні документи, що підтверджують джерело доходів.

Згідно зі статистикою, за підсумками 2022 року потік російських туристів до європейських держав впав на 80-90%. Найпопулярнішими курортами серед громадян РФ залишаються Іспанія, Італія та Греція.

Країни Шенгенської угоди після посилення вимог до туристів з Росії через війну в Україні практично перестали видавати росіянам візи на термін у понад рік.

Як відомо, 9 вересня Рада Євросоюзу затвердила рішення про припинення угоди щодо спрощеного візового режиму з Російською Федерацією.

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