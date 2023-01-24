Норвегія буде автоматично продовжувати посвідку на проживання українцям ще на рік. Однак це стосується тільки тих громадян, які раніше оформили для себе "тимчасовий захист" в центрі біженців або у відділенні поліції.
Як повідомила прес-служба уряду Норвегії, відповідні зміни в міграційних правилах вже схвалив місцевий Мін'юст. Тепер українцям автоматично продовжать статус, виходячи з крайньої дати дії первинного документа про посвідку на проживання. Дія перших посвідчень повинна була закінчитися в березні 2023 року.
Таким чином українцям не потрібно додатково звертатися в центр біженців або органи поліції для продовження статусу.
"Директорат з питань імміграції та поліція відновлять прострочені картки-посвідчення на проживання, щоб законне перебування можна було підтвердити", - йдеться в повідомленні.
При цьому детальніше про механізм про оновлення карток для українців з тимчасовим захистом там не пояснили.
Санкції проти росіян посилюються
Тим часом санкції проти громадян РФ посилюються: нещодавно їм почали відмовляти у видачі первинної туристичної посвідки на проживання в Туреччині. Причиною стала зміна в правилах отримання ПНП. Тепер громадяни РФ повинні надавати офіційні документи, що підтверджують джерело доходів.
Згідно зі статистикою, за підсумками 2022 року потік російських туристів до європейських держав впав на 80-90%. Найпопулярнішими курортами серед громадян РФ залишаються Іспанія, Італія та Греція.
Країни Шенгенської угоди після посилення вимог до туристів з Росії через війну в Україні практично перестали видавати росіянам візи на термін у понад рік.
Як відомо, 9 вересня Рада Євросоюзу затвердила рішення про припинення угоди щодо спрощеного візового режиму з Російською Федерацією.