Тенденція почалася в грудні 2022 року і збереглася в 2023-му.

Росіянам почали відмовляти у видачі первинної туристичної посвідки на проживання в Туреччині. Причиною стала зміна в правилах отримання ПНП. Тепер громадяни РФ повинні надавати офіційні документи, що підтверджують джерело доходів.

Як повідомило видання "Настоящее время", раніше для отримання первинного туристичного ПНП в Туреччині росіянам було достатньо договору оренди квартири терміном від півроку. Однак тепер громадяни РФ повинні офіційно підтверджувати доходи, про що розповіли у філіях Управління у справах іноземців Туреччини. Офіційних коментарів з цього приводу міграційна влада країни не давала.

Виписки про стан рахунків з банку і дані про регулярні грошові надходження від росіян не приймаються. У Туреччині вимагають надати документ про компанію-роботодавця, якщо людина працює віддалено, або довідку про пенсію для пенсіонерів. Для кожного випадку необхідно оформляти апостиль документів.

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Росіяни, які зіткнулися з проблемою, розповіли, що нові правила діють при оформленні ВНЖ вперше. Якщо раніше було отримано дозвіл на проживання в Туреччині, то з повторним отриманням документа труднощі не виникають.

Росіяни припускають, що причина таких обмежень — це політична змова Москви і Анкари. На їхню думку, Кремль хоче повернути громадян, які залишили РФ, через примус. Ще одна непряма причина — перенаселення окремих регіонів держави росіянами.

Згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті Головного управління міграційної служби Міністерства внутрішніх справ Туреччини, в 1169 районах країни проживає більше 20% іноземців від загальної кількості жителів. На цих територіях видачу ВНЖ скасували. При цьому в зазначених регіонах злетіли ціни на оренду нерухомості, хоча підвищення вартості заборонено законом.

Проблеми росіян за кордоном

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на країну-агресора наклали санкції. У зв'язку з цим громадянам РФ стало набагато важче потрапити в європейські держави.

Згідно зі статистикою, у 2022 році потік російських туристів до європейських держав впав на 80-90%. Найпопулярнішими країнами серед громадян РФ залишаються Іспанія, Італія та Греція.

Країни Шенгенської угоди після посилення вимог до туристів з Росії через війну в Україні практично перестали видавати росіянам візи на термін більше року.

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