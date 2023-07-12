Норвегія передасть Україні 1000 нових надмалих безпілотних комплексів Black Hornet.
Як повідомив уряд Норвегії, українська сторона звернулася до них з проханням надати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.
"Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників", – розповів міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.
Раніше Велика Британія та Норвегія спільно передали партію мікродронів, транш яких фінансували із британського фонду військової допомоги Україні на суму $9,1 млн доларів США.
Допомога Україні від Норвегії
Збройні сили Королівства Норвегії планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року.
У червні Норвегія спільно з Данією погодили передачу Україні додаткових артилерійських снарядів.