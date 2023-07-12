Ця техніка добре підходить для бою в міських районах.

Норвегія передасть Україні 1000 нових надмалих безпілотних комплексів Black Hornet.

Як повідомив уряд Норвегії, українська сторона звернулася до них з проханням надати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.

"Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників", – розповів міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

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Раніше Велика Британія та Норвегія спільно передали партію мікродронів, транш яких фінансували із британського фонду військової допомоги Україні на суму $9,1 млн доларів США.

Допомога Україні від Норвегії

Збройні сили Королівства Норвегії планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року.

У червні Норвегія спільно з Данією погодили передачу Україні додаткових артилерійських снарядів.

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