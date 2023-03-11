Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін втретє став главою КНР.

Главою уряду Китаю став багаторічний соратник чинного лідера КНР Сі Цзіньпіна - Лі Цян. Раніше він очолював міський комітет Комуністичної партії Китаю у Шанхаї.

Про це стало відомо за підсумками голосування делегатів Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), пише китайське видання "Синьхуа". За даними ЗМІ, кандидатуру Лі Цяна на розгляд делегації запропонував особисто Сі Цзіньпін. Одразу після голосування - він підписав указ про призначення Лі Цяна прем’єром.

Також видання Reuters уточнює, що перше завдання Лі Цяна у ролі глави уряду полягатиме у відновленні економіки КНР, яка зазнала збитків через обмеження, пов'язані з Covid-19

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Відзначимо, що Лі Цяна й Сі Цзіньпіна пов’язують роки співпраці у суспільно-політичному житті КНР.

Раніше вони разом у 2004-2007 роках працювали у заможній східній провінції Чжецзян, де Сі Цзіньпін - виконував функцію голови партійної організації провінції, а Лі Цян - керував його штабом.

Тепер між політиками нова "колаборація": Сі Цзіньпінь втретє очолив КНР, а Лі Цян, вкотре, виконує другу за важливістю роль у його команді.

Сі Цзіньпінь втретє очолив КНР

Напередодні стало відомо, що чинний китайський лідер Сі Цзіньпінь "неочікувано" третій раз поспіль став головою держави. Його кандидатуру депутати підтримали одноголосним рішенням.

Зокрема, у голосування брали участь 2952 людини. Також політик зайняв пост глави Центральної військової ради.

Окрім цього, в цей день Сі Цзіньпінь прийняв перші кадрові зміни в китайському уряді та призначив своїм заступником першого віце-прем'єра Держради Хань Чжена.

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