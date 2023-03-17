Затримано десятки людей, вилучено 250 тис. євро, призначених для оплати "протестантам".

Правоохоронці Молдови запобігли масовим заворушенням, до країни не впустили представника ПВК "Вагнер".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомив член постійної комісії з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку парламенту Республіки Молдова Андріан Кептонар. За його словами, спецслужби та поліція Молдови з'ясували, що наприкінці минулого тижня в Кишиневі проросійська партія "Шор" планувала масові акції, які, за задумом РФ, мали перейти в заворушення.

"Але наші правоохоронні органи запобігли кровопролиттю. Зокрема, минулого тижня до Молдови намагався в'їхати найманець ПВК "Вагнер". Його ідентифікували в аеропорту та не дозволили в'їхати до країни", - розповів Кептонар.

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За його даними, також молдавські правоохоронці конфіскували велику суму в леях (еквівалент 250 тис. євро), які призначалися для оплати "протестувальників". Також поліція затримала близько 30 молодих чоловіків спортивної статури. За словами Кептонара, ці люди мали за вказівкою свого російського куратора взяти участь у масових заворушеннях - проривати поліцейські кордони, бити правоохоронців тощо.

За даними представника молдавського парламенту, цього куратора, за яким стежили представники спецслужби, впустили до Молдови, де його затримали. "Ще приблизно тиждень тому при в'їзді до Молдови було ідентифіковано групу 80-90 осіб, які їхали з Туреччини", - розповів політик.

Він уточнив, що на території Туреччини представники "Шор" організували для цих людей спеціальну підготовку для участі в так званих "протестах" проти чинної влади Молдови тощо. "Таким чином, запобігли масовим заворушенням", - підсумував Кептонар.

Заворушення у Молдові

Як повідомляв УНІАН, взимку у Молдові заявили, що їм відомо про підготовку держперевороту в країні з боку Росії.

28 лютого проросійська партія "Шор" зібрала мітинг у столиці, на якому вимагали від влади компенсацію комунальних витрат.

12 березня знову відбувся мітинг, ЗМІ писали про затримання 54 людей, серед яких 12 неповнолітніх, які брали участь у акції.

За даними американської розвідки, спровокувати повстання проти прозахідного уряду Молдови хочуть пов'язані з Росією люди.

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