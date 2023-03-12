Правоохоронці зазначили, що затримані поводилися підозріло, при них виявили заборонені предмети, в тому числі ножі.

У Молдові затримали понад 50 осіб, які планували взяти участь у мітингу прихильників проросійської партії "Шор".

Як повідомляє видання News Maker з посиланням на правоохоронців, у Кишиневі затримано 54 людини, серед яких 12 неповнолітніх.

За словами поліції, всі затримані планували взяти участь у протесті, який проводить у центрі столиці партія "Шор" та її прихильники.

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Правоохоронці зазначили, що затримані поводилися підозріло і при них виявили заборонені предмети, в тому числі ножі.

Всіх затриманих доставили у відділення поліції.

Раніше в поліції повідомляли, що на сьогоднішній акції планувалися масові заворушення.

Протести у Молдові – що відомо

12 березня прихильники проросійської партії "Шор", внесеної до санкційного списку США, зібралися у центрі Кишинева, вимагаючи від влади оплати їхніх комунальних рахунків.

З собою протестувальники, переважно пенсійного віку, мали завчасно виготовлені плакати та православні ікони. Люди кричали "Ні диктатурі" та "Ми християни".

На акції також відбулися зіткнення з поліцією, коли протестувальники пробували рушити до будівлі парламенту.

Напередодні CNN з посиланням на американську розвідку повідомляв про наміри РФ дестабілізувати політичну ситуацію у Молдові і "знести" проєвропейський уряд.

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