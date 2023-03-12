У Молдові затримали понад 50 осіб, які планували взяти участь у мітингу прихильників проросійської партії "Шор".
Як повідомляє видання News Maker з посиланням на правоохоронців, у Кишиневі затримано 54 людини, серед яких 12 неповнолітніх.
За словами поліції, всі затримані планували взяти участь у протесті, який проводить у центрі столиці партія "Шор" та її прихильники.
Правоохоронці зазначили, що затримані поводилися підозріло і при них виявили заборонені предмети, в тому числі ножі.
Всіх затриманих доставили у відділення поліції.
Раніше в поліції повідомляли, що на сьогоднішній акції планувалися масові заворушення.
Протести у Молдові – що відомо
12 березня прихильники проросійської партії "Шор", внесеної до санкційного списку США, зібралися у центрі Кишинева, вимагаючи від влади оплати їхніх комунальних рахунків.
З собою протестувальники, переважно пенсійного віку, мали завчасно виготовлені плакати та православні ікони. Люди кричали "Ні диктатурі" та "Ми християни".
На акції також відбулися зіткнення з поліцією, коли протестувальники пробували рушити до будівлі парламенту.
Напередодні CNN з посиланням на американську розвідку повідомляв про наміри РФ дестабілізувати політичну ситуацію у Молдові і "знести" проєвропейський уряд.