Партія "Шор" підбурила тисячі громадян Молдови вийти в центр міста та висловити незгоду з діями уряду.

Прибічники поглядів Кремля у вівторок, 28 лютого, організували масштабні протести у центрі Кишинева (столиця Молдови) з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Напередодні в Києві також сталася сутичка між представниками субкультури ПВК "Редан", що веде свої витоки із Росії.

За даними Newsmaker, проросійська партія "Шор" підбурила тисячі громадян Молдови вийти в центр міста - головним гаслом демонстрантів стала вимога до уряду Молдови компенсувати їм комунальні витрати за газ, опалення, електрику та інші комунальні рахунки за період грудня-лютого поточного року.

Повідомляється, що натовп зібрався від імені представників "Руху для народу", куди входять прибічники партії "Шор" і PACE, під стінами будівлі Академії наук, що знаходиться в центрі міста.

За даними видання, організатори протесту спробували звинуватити місцеві правоохоронні органи в навмисних спробах завадити демонстрантам взяти участь в протесті.

Зі свого боку в поліції Молдови заявили, що такі заяви не мають нічого спільного з дійсністю. Правоохоронці відзначили, що зупинили лише обмежену кількість автобусів з демонстрантами через порушення дотримання технічних норм всередині транспорту.

Через це автострада на північ від міста біля населеного пункту Ставчени була повністю заблокована, пишуть ЗМІ. Також через дії мітингувальників громадський рух в центрі Кишинева - паралізувало.

Партія "Шор" та її зв'язок з РФ

Партія "Шор" - політичний молдовський рух, який був сформований у 1998 році. До 3 жовтня 2016 року партія мала назву Громадсько-політичний рух "Рівноправ'я", але вже 25 вересня в рамках чергового з'їзду партія отримала поточну назву "Шор".

У Молдові члени "Шор" відомі своїми проросійськими поглядами та підтримкою повномасштабного вторгнення на територію України з боку Володимира Путіна. Відомо, що після 24 лютого 2022 року її представники відзначилися візитом до Москви для налагодження відносин із керівництвом РФ.

Наразі представники партії регулярно беруть участь в організації мітингів проти чинної влади Молдови. Також відомо про зв'язки партії "Шор" з ФСБ РФ.

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