За даними американської розвідки, Росія працює над ослабленням молдавського уряду.

Розвідка Сполучених Штатів Америки вважає, що пов'язані з Росією особи намагаються спровокувати повстання проти уряду Молдови.

Представники Білого дому розповіли CNN, що пов'язані з російською розвідкою люди планують організувати акції протесту в Молдові, щоб спровокувати сфабриковане повстання проти уряду і домогтися встановлення проросійської адміністрації.

На думку Штатів, Росія працює над ослабленням молдавського уряду, який прагне до тісніших зв'язків з Євросоюзом. Також вони бачать ознаки того, що російські діячі, пов'язані з урядом, можуть навчати антиурядових демонстрантів у Молдові.

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Крім того, Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність Молдови. Один із прикладів - заява Міноборони Росії про те, що Україна нібито планує вторгнутися в Придністров'я. Вони вважають ці звинувачення "необгрунтованими, неправдивими і такими, що викликають безпідставну тривогу".

Можливий переворот у Молдові

У лютому Україна попередила Молдову про те, що Кремль хоче захопити владу їхній країні. Після президент Майя Санду підтвердила, що Росія хоче здійснити держпереворот у Молдові.

У тому ж місяці у Молдові розпустили уряд. Новий прем'єр дав інтерв'ю, в якому висловився про необхідность демілітаризувати Придністров'я.

Нещодавно проросійська партія "Шор" організувала в Кишиневі мітинг, на якому громадяни Молдови вимагали компенсувати їм комунальні витрати.

Також у Молдові повідомляли про затримання іноземців, які збирали інформацію для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні.

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