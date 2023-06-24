Видання зазначило, що кращого часу для таких подій в РФ годі було й шукати.

Переворот у Росії - це подарунок для України, оскільки в даний час вона нарощує контрнаступ з метою звільнення своїх територій від окупантів.

На думку видання CNN, "хаос у Кремлі не міг настати в ще більш підходящий час для України". "Те, що президент Росії Володимир Путін назвав "збройним заколотом" найманців ПВК "Вагнер", є подарунком для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російських окупантах", - написало видання.

У CNN згадали, що в даний час розповсюджується відео, яке показує тодішнього актора, а зараз українського президента Володимира Зеленського, який сідає у крісло, відкриває пиво та бере миску попкорну.

Відео дня

Видання зауважило, що раптом, після 16 місяців повномасштабної війни, для українців є щось інше, на що можна подивитися – російські загарбники воюють між собою. "Слово дня в Україні "зловтіха", - підсумувало видання.

Переворот у РФ

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 23 червня пішов на чергову конфронтацію з міноборони РФ. Він звинуватив міністерство в тому, що російські військові обстріляли позиції "вагнерівців". Пригожин записав ряд аудіо з погрозами на адресу міноборони РФ.

А сьогодні президент РФ Володимир Путін виступив по росТБ і назвав організований ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним заколот в РФ "ударом в спину". Такої ж думки дотримується і прихильник путінського режиму, голова Чечні Рамзан Кадиров.

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