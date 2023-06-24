Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував те, що відбувається в РФ. Він назвав дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина мерзенною зрадою.
"Все, що відбувається - ніж в спину і справжній військовий заколот!",- висловив він свою думку. Він також нагадав, що не раз попереджав, що війна - не час для озвучування особистих образ і вирішення суперечок.
У зв'язку з цим Кадиров навіть пригрозив, що "подібні дії можуть призвести до кривавих наслідків".
Також глава Чечні висловив чергову оду главі Кремля, мовляв той знає всю ситуацію до найдрібніших подробиць краще будь-якого стратега і повністю контролює проведення так званої "СВО". "Вірно зазначив Володимир Володимирович у зверненні до нації - це військовий заколот! Ніякого виправдання подібним діям немає!",- заявив Кадиров.
Крім того, він звернувся до патріотів не вестися на провокації. "Скільки вкидань, скільки брехні, скільки брехливих закликів, які лякають наших громадян, створюють небезпеку виникнення дестабілізуючої обстановки. І це очікувані наслідки зрадницького маршу Пригожина", - висловив свою думку він.
Також він вважає, що Пригожин зробив виклик державі.
"Бійці міноборони і Росгвардії по Чеченській республіці вже виїхали в зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії", - пообіцяв ватажок тік-токерів.
"Заколот повинен бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!",- підсумував він.
Пригожин проти Міноборони РФ: заколот у Росії
23 червня ввечері ватажок ПВК " Вагнера "Євген Пригожин звинуватив російських кадровыйх військових в обстрілі "вагнерівців", проте там заперечують його слова.
Після цього ватажок "найманців" поширив ряд аудіо з погрозами на адресу російського міноборони, а вранці 24 червня він з найманцями нібито дійшов до Ростова, де вимагає зустрітися з Шойгу і Герасимовим.