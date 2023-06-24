Москва стверджує, що Ердоган нібито повністю підтримав дії російської влади.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну на тлі збройного заколоту в Росії.

На сайті прес-служби Кремля зазначається, що Путін розповів Ердогану про ситуацію в країні.

Також Москва стверджує, що Ердоган нібито повністю підтримав дії російської влади на тлі спроби заколоту Пригожина.

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"Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва", - йдеться в повідомленні Кремля.

Громадянська війна в Росії - головне

У ніч на 24 червня "вагнерівці" висунулися за наказом їхнього ватажка Євгена Пригожина на Росію з метою "зупинити" військове керівництво РФ в особі міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Цьому передував нібито ракетний "обстріл" регулярними військами РФ тилового табору "вагнерівців".

Протягом доби між російськими силами пройшли бойові зіткнення в Ростовській і Воронезькій областях з великими втратами для кадрових військових. ФСБ було піднято за тривогою, а у низці міст ввели режим контртерористичної операції. Проти самого Пригожина порушили справу про організацію збройного заколоту.

Путін назвав крок Пригожина "зрадою" і "ножем в спину". Сам же диктатор, за даними розвідки та ЗМІ, виїхав з Москви, яку "вагнерівці" мають намір захопити вже найближчим часом.

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