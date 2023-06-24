У КРП заявили, що система влади РФ знаходиться на межі політичного колапсу

Клуб розсерджених патріотів (КРП) прокоментував недавні події в РФ. Там навіть поширили офіційну заяву з цього приводу.

У ній говориться, що з моменту свого заснування Клуб розсерджених патріотів не раз попереджав про ймовірність збройного заколоту в Росії. "Багато хто нас не слухав, хтось навіть посміювався. І ви не повірите... Збройний заколот в Росії дійсно почався", - йдеться в повідомленні.

Також в КРП стверджують, що в даний час найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом Пригожина взяли під контроль мільйонний Ростов-на-Дону, а кілька великих колон рухаються в бік Москви.

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"Система влади в РФ довгий час ігнорувала ситуацію з керівництвом армії, що допустило провали і поразки на фронті. Система влади РФ не змогла запобігти розвитку військового перевороту, незважаючи на явний конфлікт найманців і керівництва міноборони. Як результат - система влади РФ знаходиться на межі політичного колапсу", - стверджується в повідомленні.

При цьому в КРП заявили, що чим би не закінчився цей конфлікт, звичний за останні 20 років внутрішньополітичний розклад зміниться:

Наша Вітчизна знаходиться на межі катастрофи.

Громадянська війна в тилу може остаточно підірвати фронт і призвести до принизливої поразки у війні.

А поразка у війні - до кінця Росії.

Там зазначили, що розробляють план щодо подальших дій російських патріотів.

"А вже завтра пройде "Віче перемоги", в якому візьмуть участь всі здорові патріотичні сили Росії", - зауважили там.

Що таке "Клуб розсерджених патріотів"

Один з колишніх ватажків "ДНР" Павло Губарєв і терорист Ігор Стрєлков-Гіркін створили "Клуб розсерджених патріотів". Губарєв закликав до революції в Росії і фактично заявляв, що планує разом зі своїм соратником Стрєлковим-Гіркіним, повалення російської влади.

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