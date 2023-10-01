Екс-прем'єр Словаччини, голова партії hlas Петер Пеллегріні, заявив, що про військову допомогу Україні "більше не йдеться", оскільки на його думку, Словаччині "більше нічого відправити" Україні.

В ході виборів у Словаччині різко змінили думку про надання військової допомоги Україні.

Як повідомляє Dennikn, екс-прем'єр Словаччини, голова партії HLAS Петер Пеллегріні заявив, що про військову допомогу Україні "більше не йдеться", оскільки на його думку, Словаччині "більше нічого відправити" Україні.

При цьому в Словаччині вже заявляють, що нова влада хоче максимально перевірити, чи була законною попередня військова допомога, надана Україні.

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За заявами Пеллегріні залишається незрозумілим, як його політична сила реагує на комерційні замовлення на виробництво зброї або боєприпасів для України, які виконуються як державними, так і приватними оборонними компаніями.

Як йдеться у матеріалі, до проведення виборів у Словаччині колишній прем'єр Петер Пеллегріні та його соціал-демократична партія HLAS виступали за продовження допомоги Україні.

Партія HLAS, за попереднім підрахунком голосів, посідає третє місце на виборах і може увійти до коаліції з проросійською SMER.

Вибори в Словаччині

1 жовтня 2023 року стало відомо про те, що на виборах у Словаччині здобула перемогу проросійська партія. Лідирує партія екс-прем'єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD, який відомий своїми проросійськими поглядами – він зокрема заявляв про припинення підтримки України та закликав почати мирні переговори з РФ.

За результатами підрахунку 99,5% голосів, партію Smer-SD підтримали 22,95% виборців, тоді як "Прогресивна Словаччина", очолювана віце-головою Європарламенту Міхалом Шимечкою, набрала 17,96% голосів, а "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні - 14,71%.

П'ятивідсотковий бар'єр подолали ще чотири партії. Остаточні результати голосування повинні бути оголошені пізніше в неділю, 1 жовтня.

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