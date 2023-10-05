Президентка підтримала позицію проросійської партії, що перемогла на виборах і формуватиме новий уряд.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова проти того, щоб її країна надсилала Україні додаткову військову допомогу, оскільки партії, які виграли парламентські вибори, відмовляються від такої підтримки.

Як пише Denník N, у Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги. Українці могли отримати його, поки формується новий уряд і триває правління уряду Людовіта Одора. Але президентка Зузана Чапутова, яка несе політичну відповідальність за уряд, виступила проти цього наміру.

За словами президенти, в цьому питанні необхідно поважати результати парламентських виборів, на яких перемогла Smer-SD. Партія обіцяла виборцям, що не надішле ані кулі Україні. Ігнорування позиції Smer-SD та деяких інших партій, що пройшли до парламенту, створило б сумний прецедент, вважає Чапутова.

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Прес-секретар президентки Мартін Стрижинец заявив, що погодився з Чапутовою щодо необхідності "поважати результати демократичних виборів".

Політична ситуація в Словаччині - це треба знати

Цього тижня президентка Словаччини Зузана Чапутова доручила мандат на формування нового уряду Роберту Фіцо - лідеру партії Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах. Раніше переможець виборів заявив, що допомоги Україні не буде.

Експерти прогнозують, що відхід Братислави від підтримки Києва не зменшить потік зброї до України, але посилить антиукраїнські голоси в Європі.

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