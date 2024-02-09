Росія ввела заборону на постачання бананів з п'яти підприємств Еквадору, пославшись на виявлення небезпечного карантинного шкідника.

Китай буде новим ринком збуту для бананів з Еквадору, які більше не закуповує Росія. Про це з посиланням на Асоціацію експортерів бананів Еквадору (AEBE) повідомляє The Moscow Times.

Згідно з планом, постачання еквадорських бананів до Китаю у найближчі п'ять років наростять у 1,5 рази. Це стало можливим після набуття чинності угоди про вільну торгівлю, яку напередодні схвалила Національна асамблея Еквадору.

Раніше Россільгоспнагляд запровадив заборону на постачання бананів з п'яти підприємств Еквадору, пославшись на виявлення багатоїдної мухи-горбатки, яка є небезпечним шкідником.

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Обмеження стосуються компаній Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro та Comercializadora de Banano.

Заборона на поставки бананів була введена на тлі рішення уряду Еквадору про передачу США зброї, яку після цього можуть поставити Україні.

Яку зброю передасть Еквадор

Еквадор має у своєму розпорядженні деякі радянські зразки озброєнь. Зокрема латиноамериканська країна може передати нам зенітні ракетні комплекси "Оса-АКМ", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", та гелікоптери Мі-17.

Окрім цього мова йшла про зенітні кулемети, за допомогою яких Україна могла б ще більш ефективно збивати безпілотники. Стару зброю Еквадор може змінити на більш сучасні західні зразки.

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