Окрім політики свою роль в падінні китайського імпорту зіграла пандемія, яка порушила торгові ланцюжки.

Мексика обігнала КНР і стала головним постачальником товарів до Сполучених Штатів. Про це повідомляє ABC News.

В середу, 7 лютого, американське Міністерство торгівлі опублікувало дані, згідно з якими вартість товарів, імпортованих США з Мексики, зросла майже на 5% з 2022 по 2023 рік і становить понад 475 млрд доларів. В той же час вартість китайського імпорту впала на 20% – до 427 мільярдів доларів.

Найбільше падіння китайського імпорту спостерігалося в електроніці (зокрема, в комп’ютерній техніці), а також виробах хімічної та фармацевтичної промисловості.

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Зазначається, що востаннє мексиканські товари, імпортовані США, перевищували за вартістю китайський імпорт ще у 2002 році.

Нові дані відображають здвиг, який трапився у відношеннях Китаю та Сполучених Штатів. Мається на увазі Тайвань, який останнім часом став ареною протистояння мирових гегемонів. Також американців непокоїть агресивне просування китайських товарів на міжнародному ринку.

Скоріш за все Китай не зможе повернутися на першу позицію у найближчому часі.

"Я не бачу, щоб США були задоволені відновленням у цих сферах у 2024 і 2025 роках", – говорить фахівець з Китаю Дерек Сіссорс з Американського інституту підприємництва.

Мексика виявилася серед тих, хто отримав найбільшу вигоду від падіння американо-китайської торгівлі. Але картина складніша, ніж може здатися на перший погляд. Справа в тому, що деякі китайські виробники побудували свої заводи в Мексиці, щоб скористатися перевагами 3-річної торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, яка дозволяє безмитну торгівлю багатьма продуктами в Північній Америці, пише видання.

Торговельна війна може перерости в реальну

Тим часом в Америці все частіше кажуть про можливість "гарячої" війни між США та КНР. Як вважає американський адмірал Семюель Папаро вона може початися до 2027 року, коли китайська армія буде святкувати сторіччя з дня заснування.

Раніше голова Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що поглинання Китаєм Тайваню "неминуче".

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