Держсекретар США заявив, що якщо Путіна не зупинити, то після України він "піде на країни НАТО".

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що у президента РФ Володимира Путіна агресивні задуми, що простягаються далеко за межі України.

Блінкен зазначив, що глава Кремля не зупиниться біля кордонів України, якщо йому дозволять перемогти. "Якщо ми дозволимо Путіну уникнути відповідальності, якщо втратимо пильність і все, що ми робимо для України, то це відкриє скриньку Пандори. Він не зупиниться в Україні, і інші потенційні агресори в інших регіонах світу засвоять цей урок", - заявив Блінкен телеканалу CNBC.

За словами держсекретаря, такий сценарій загрожує серйозною небезпекою, оскільки може втягнути США в прямий конфлікт з РФ. "Думаю, що (Путін) накинеться на Україну по повній програмі, а потім піде на країни НАТО, і, якщо він нападе на країну НАТО, ми будемо зобов'язані допомогти їй відповідно до ст. 5 Договору про НАТО", - пояснив ситуацію Блінкен.

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Він заявив, що США хочуть зробити все, щоб цього не сталося і підкреслив важливість схвалення Конгресом пакету на суму $106 млрд, запитаного президентом Джо Байденом, який включає допомогу Києву.

"Це не вічна війна, і для нас це теж не вічні витрати. Зараз, коли ми допомагаємо Україні захищати себе, співпрацюючи з іншими країнами, ми працюємо над тим, щоб Україна могла твердо стояти на ногах у військовому, економічному і демократичному плані", - розповів Блінкен.

При цьому він попередив: "Якщо ми не отримаємо ці гроші, це буде реальною проблемою. Реальною проблемою для України". У зв'язку з цим він підкреслив, що допомога Україні – це спільна справа США і союзників, яка має продовжуватися.

"Прямо зараз Росія продовжує терпіти стратегічну поразку в Україні. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб це тривало", - сказав Блінкен.

Допомога США Україні

Наприкінці 2023 року США надали новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн. При цьому Білий дім ще в 2023 році запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед Новим роком республіканці пішли на канікули без остаточного рішення. Наріжним каменем стало питання безпеки кордону США.

А сьогодні стало відомо, що президент країни Джо Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білий дім, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону. Президент і його помічники попередили, що відмова схвалити фінансування може принести перемогу Путіну, чиї війська вторглися в Україну.

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