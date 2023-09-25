Це робиться для колективної оборони східного флангу НАТО.

Польща та США підписали угоду про виділення прямої позики на суму $2 млрд для підтримки модернізації оборони європейської країни.

"Її безпека життєво важлива для колективної оборони східного флангу НАТО. Крім центральної ролі в наданні допомоги Україні, Польща показала прихильність зміцненню регіональної безпеки, вкладаючи значні кошти в оборону", - йдеться в заяві Держдепартаменту, передає Голос Америки.

Уряд США також виділить до $60 млн для покриття витрат за новою позикою, яка допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонної продукції та послуг у США.

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Найближчим часом Польща має намір значно розширити склад збройних сил і модернізувати оборону. У США розраховують, що виділена сума посприяє цьому і внесе відчутний внесок у зміцнення оборони і східного флангу НАТО.

Співпраця США та Польщі

Польща розміщує на своїй території війська США, в тому числі очолювану США бойову групу НАТО і передовий штаб 5-го армійського корпусу США.

23 вересня стало відомо, що США вимагають від Польщі роз'яснень з приводу підтримки України після заяви, що Варшава хоче припинити військову допомогу Києву.

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