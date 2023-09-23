Польські дипломати переконують іноземних колег, що підтримка триватиме, хоч і в менших масштабах.

США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України після заяви, що Варшава хоче припинити військову допомогу Києву.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону, Польща, як і раніше, готова підтримувати Україну, але точна позиція країни поки що незрозуміла.

Цього тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну, загостривши суперечку Варшави з Києвом, який веде в боротьбу з російським агресором.

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Обидві сторони згодом закликали до ослаблення напруженості, але суперечка, набула широкого розголосу та поставила під сумнів єдність між сусідами. Конфлікт між Україною та Польщею розпочався через поставки українського зерна, які стали політичним тягарем для Польщі.

Американський чиновник заявив, що розбіжності між союзниками поки що не призвели до руйнування єдності коаліції, що підтримує Україну. Натомість європейський дипломат на умовах анонімності додав, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у тому, що військова підтримка України буде продовжена, нехай і в менших масштабах. За словами співрозмовника, втрата підтримки Польщі може виявитися згубною для військових дій України, оскільки ризикує підірвати єдність НАТО.

Суперечка України та Польщі

Польський прем’єр Матеуш Моравецький 20 вересня заявив, що Польща більше не передаватиме зброю Україні. Водночас вже 21 вересня президент країні Анджей Дуда роз’яснив, що Польща продовжить виконувати домовленості з Україною про постачання зброї, але не передаватиме нову зброю, яку Варшава закуповує для власної армії.

Крім цього, Дуда також заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не матиме "суттєвого впливу" на відносини двох країн.

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