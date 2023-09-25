Повинен бути безперервний, достовірний аналіз, заявив президент Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ймовірне скорочення допомоги українським біженцям з наступного року.

"Перш за все, я вважаю, що повинен бути безперервний, достовірний аналіз. Нам потрібно подивитися питання, як використовуються ці кошти, кому ці кошти виплачуються і чи перебувають люди, які їх отримують, насправді у Польщі або, може бути, вони поїхали", - зазначив він в інтерв'ю польському виданню Super Express.

За його словами, у тому випадку, якщо українці залишили територію Польщі, "підстав платити їм гроші немає".

Відео дня

"Але для тих, хто все ще тут, нам слід подумати про збереження цих умов, оскільки вони є частиною нашого суспільства. Переважна більшість українців зазвичай працюють у Польщі і таким чином сприяють нашому економічному розвитку. Ці люди платять податки, тому до них слід ставитися гідно", - заявив Дуда.

Українці в Польщі - чи припинять допомогу біженцям

Нагадаємо, як писав Bloomberg з посиланням на уряд Польщі, в країні, швидше за все, скоротять фінансову підтримку мільйонів українських біженців.

Зазначалося, що напередодні виборів у Польщі зв'язки між двома країнами погіршуються, попри те, що уряд у Варшаві був одним із найзапекліших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від вторгнення Росії, пропонуючи фінансову та військову допомогу та слугуючи воротами для західних поставок.

Однак, на думку президента Української Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, польський уряд навряд чи обмежить допомогу українцям.

Вас також можуть зацікавити новини: