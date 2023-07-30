Крім цього, країни вирішили відкрити доступ американським військовим до австралійських об'єктів.

Австралія та США поглиблять співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи сферу розвідки.

Держдепартамент США опублікував спільну заяву урядів двох країн, в якій йдеться про поглиблення співпраці і засуджується Росія за її війну в Україні, передає Голос Америки.

Зокрема, в документі наголошується, що обидві країни засудили "незаконну і аморальну" війну РФ проти України і закликали Кремль "негайно повністю" вивести війська за межі міжнародно визнаних кордонів України.

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Також США і Австралія засудили використання Росією зерна в якості зброї, включаючи її рішення вийти з Чорноморської зернової ініціативи. У зв'язку з цим США і Австралія закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, використати його для припинення війни.

У спільній заяві двох країн говориться, що ядерні загрози РФ становлять неприйнятну загрозу миру, і що застосування ядерної зброї зустріне рішучу відсіч.

Крім цього, США і Австралія вирішили створити до 2024 року об'єднаний розвідувальний центр в рамках австралійської військової розвідки. Передбачається, що Центр сприятиме "зміцненню співпраці між австралійською розвідкою і розвідувальним управлінням Пентагону в питаннях, що становлять спільний інтерес в Індо-Тихоокеанському регіоні".

У документі також йдеться про взаємну вигоду у співпраці між Австралією і США, включаючи доступ американських військових до австралійських об'єктів для проведення заходів. Такий доступ здійснюється на основі ротації, за взаємним визначенням і на запрошення Австралії, при повній повазі і дотриманні суверенітету як Австралії, так і США.

В рамках розширеного повітряного співробітництва було оголошено про намір ротувати в Австралії Морські патрульні і розвідувальні літаки ВМС США з можливістю запросити в майбутньому до участі в проекті інших партнерів.

Посилення військового співробітництва з Австралією

Індо-Тихоокеанський регіон є об'єктом пильної уваги США. А Австралія останнім часом значно пожвавила військове співробітництво з НАТО і США, зокрема. Владу країни навіть запросили на саміт Альянсу, який пройшов на початку місяця у Вільнюсі. Зважаючи на це деякі західні експерти заговорили про те, що не здивуються, якщо НАТО розширить свої рамки на вищезгаданий регіон.

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