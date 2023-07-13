Він каже, що з його думкой погоджуються майже всі члени Альянсу.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін не має жодних сумнівів, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Російською Федерацією.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN після саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. "Ми чули, що майже кожна країна в цій кімнаті сказала те ж саме", - сказав він журналісту, зазначивши, що Україні ще є над чим працювати, щоб привести техніку і підготовку до стандартів НАТО.

"Хоча ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір засобів і можливостей", - додав Остін.

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Саміт НАТО у Вільнюсі: що пообіцяли Україні

Від саміту, який відвідав і президент Володимир Зеленський, Україна очікувала запрошення до НАТО та гарантій безпеки від своїх партнерів. Однак вже в перший день президент обурився тим, що отримав сигнал про наявність умов для отримання навіть запрошення до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про готовність прибрати вимогу про виконання Плану дії по членству для України, однак додав, що для запрошення українцям треба буде виконати низку умов.

Водночас Україна підписала з 11 країнами меморандум, який формує коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Під час саміту низка країн пообіцяли надати Україні додаткову військову допомогу. Так, від Австралії українська армія отримає бронетранспортери Bushmaster, від Німеччини - додаткові пускові установки "Patriot" та ракети, від Канади - бронетехніку, а від Франції - ракети великого радіусу дії.

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