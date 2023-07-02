В австралійському управлінні Терапевтичних товарів офіційно схвалили відповідне нововведення в практиці психіатрів з 1 липня.

Австралія стала першою країною світу, що дозволила психологом практикувати для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і депресії "екстазі".

Відповідні нововведення схвалило до застосування Австралійське управління терапевтичних товарів (TGA) з 1 липня 2023 року, повідомляє SkyNews.

Йдеться про групу препаратів, до складу яких входять компоненти метилендіокси‑метамфетамін (МДМА) або псилоцибін. У світі ці речовини вважають наркотиками.

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У TGA уточнили, що прийшли до відповідного рішення через дефіцит ефективних способів лікування пацієнтів з такими розладами.

Там уточнюють, що такі ліки будуть відносити до категорії "препаратів, що застосовуються під суворим контролем й тільки в медичних цілях". Їх можна буде використовувати виключно під наглядом лікаря, який виписав рецепт.

У Британії стався скандал через чоловіка з "ОКР"

Нагадаємо, що різні розлади психіки, на жаль, досить буденне явище в сучасному світі.

Нещодавно британський форум Mumsnet схвилював скандал через чоловіка, який страждає на "ОКР" (обсесивно-компульсивний розлад). Подробицями хвороби поділилася його статевий партнер.

Вона поскаржилася, що через загострення хвороби чоловік не хоче з нею спати в одному ліжку, але при цьому від інтимних стосунків не відмовляється. Через це вона відчуває себе "брудною".

Сварка закоханих викликала активну дискусію в суспільстві: деякі учасники форуму порахували, що "ОКР" - не та річ, яку людина сама для себе вибирала, тому потрібно зрозуміти проблему, інші говорили, що обидва партнери повинні відчувати себе комфортно і якщо хвороба ранить почуття близьких людей - це проблема.

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