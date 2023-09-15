Влада США чекає конкретних дій від уряду Орбана.

США відновили тиск на владу Угорщини, вимагаючи схвалити приєднання Швеції до НАТО після більш ніж річної затримки з боку уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Угорщина добре знає, на скільки вигідним буде членство Швеції в Альянсі. Прем'єр-міністр заявив, що підтримує членство Швеції, і ми чекаємо оперативних дій від уряду і парламенту країни", - сказав посол США в Угорщині Девід Прессман, передає Bloomberg.

Видання зазначило, що Туреччина та Угорщина - єдині члени НАТО, які не ратифікували заявку Швеції на вступ. Процес затягнувся, незважаючи на те, що влада в Анкарі і Будапешті погодилася на приєднання Швеції.

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Туреччина зняла свої заперечення в липні на саміті НАТО після того, як Швеція пообіцяла придушувати курдські сепаратистські угруповання на своїй території.

Угорщина, зі свого боку, заявила, що наслідує приклад Туреччини в процесі ратифікації, не пояснивши чому. Уряд Орбана висловив невдоволення Швецією за її критику з приводу підриву верховенства закону в Угорщині.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього, протягом багатьох років країна дотримувалася нейтрального статусу і не виявляла бажання приєднатися до Альянсу.

На шляху до НАТО Швеція зіткнулася з проблемами з боку Туреччини та Угорщини. Вони вирішувалися тривалий час. Але зараз відомо, що і турецька і угорська влада закріплять схвалення законодавчо.

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