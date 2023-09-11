Навчання пройдуть навесні наступного року, в них візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.

НАТО планує наступного року провести найбільші спільні командні навчання з часів Холодної війни, щоб відпрацювати відбиття можливої російської агресії проти одного зі своїх членів.

Як пише Financial Times, навчання Steadfast Defender ("Стійкий захисник") є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до військового альянсу, викликаного вторгненням в Україну.

За словами представників НАТО, в навчаннях, які пройдуть навесні наступного року, візьмуть участь від 500 до 700 літаків, більше 50 кораблів і близько 41 тисячі військовослужбовців. Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії. Також наголошується, що в них візьме участь Швеція, чия заявка на вступ до НАТО ще не ратифікована Туреччиною та Угорщиною.

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Відзначається, що навчання призначені для "моделювання потенційних маневрів проти противника, створеного за зразком коаліції на чолі з Росією". У легенді навчань ця коаліція отримала назву "Оккасус".

Зазначається, що навчання є частиною нової стратегії НАТО, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великих навчання щороку замість одного. НАТО також буде навчатися протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

Навчання НАТО

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, НАТО проводить все більш грандіозні навчання.

У березні пройшли найбільші військові навчання на території європейської Арктики. В рамках навчань 20 тисяч військовослужбовців НАТО, а також Фінляндії та Швеції, тренувалися обороняти Норвегію.

У червні НАТО провела найбільші в своїй історії навчання з розгортання Повітряних сил Air Defender 23. У навчаннях, які проводилися в Німеччині, Нідерландах і Чехії, брали участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків.

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