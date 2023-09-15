Угорщина знову звинуватила Швецію у критиці на свою адресу. Будапеш погрожує заблокувати вступ країни до НАТО. Про це йдеться у листі голови міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сіярто шведському колезі Тобіасу Більстрему, копію якого опубліковано в Twitter речника угорського уряду Золтана Ковача.
"Я майже впевнений, що ви розумієте протиріччя між цими двома явищами. Ви закликаєте наших парламентарів ратифікувати ваш вступ до НАТО, а самі звинувачуєте їх у тому, що вони знищили демократію в Угорщині. Це протиріччя стало ще сильнішим і, безумовно, не сприяє виконанню вимоги, яку ви постійно висуваєте", — заявив Сіярто у листі.
Обурення Будапешта викликало 10-хвилинне відео шведської освітньої платформи UR, випущене у 2019 році в рамках серії "ЄС і демократія", в якому стверджується, що "демократія в Угорщині останніми роками йде на спад".
Сіярто заявляє, що цей ролик містить "фейкову інформацію". А радник прем'єра Балаш Орбан напередодні заявив, що відео "ображає виборців" і містить "нападки на Угорщину".
Вступ Швеції в НАТО
В травні 2022 року Швеція разом з Фінляндією подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. В липні минулого року було підписано протоколи про вступ.
Наразі всі країни блоку, крім Туреччини та Угорщини, ратифікували заяву Швеції на вступ до Альянсу.
Будапешт заявляв, що прагне більшої поваги з боку Швеції і звинувачував Стокгольм у надмірній критиці на свою адресу.
Водночас Угорщина обіцяла зняти свої заперечення і завершити процес ратифікації заявки Швеції після того, як рішення ухвалить Туреччина. Анкара погодилася ратифікувати заявку це влітку, повідомивши, що турецький парламент зможе ухвалити остаточне рішення не раніше жовтня.