Наразі близько десяти осіб взято під варту, ще двох заарештовано за підозрою у заворушеннях.

У шведському місті Мальме мігрант іракського походження Салван Моміка провів ще одну акцію зі спаленням Корану.

На місці акції зібрався натовп у приблизно 200 осіб. Ще один чоловік прагнув прорвати поліцейський кордон і приєднатися до Моміки, він був арештований, інформує SVT.

Наразі близько десяти осіб взято під варту, ще двох заарештовано за підозрою у заворушеннях. Через напружену атмосферу акцію закінчили достроково. Сам Салван Моміка залишив місце події у супроводі поліціянтів.

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Нагадаємо, що у Швеції з'явилися побоювання щодо безпеки після провокацій, які здійснила Росія.

У Стокгольмі палили Коран - реакція Туреччини

Тривалий час Туреччина була єдиною країною, яка блокувала вступ Швеції до НАТО. Президент Ердоган звинувачував Стокгольм у підтримці терористів і наводив приклад мітингу, на якому палили Коран на вулиці публічно у столиці Швеції.

Проте 10 липня Ердоган погодився припинити ветувати вступ Швеції до Альянсу.

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