Країни-посередники в обході санкцій "допомагають не російському народу або економіці, а військовій машині", впевнена заступниця держсекретаря США.

У п'ятницю, 24 лютого, в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія і США) оголосять про новий пакет санкцій проти країни-агресора.

Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post повідомила, що ці санкції будуть спрямовані проти організацій, які допомагають росіянам обійти вже введені обмеження.

"Вони використовують треті країни, щоб спробувати уникнути накладені нами санкцій. Наприклад, вони ввозять на 1000% більше ноутбуків, айфонів, посудомийних машин з третіх країн. Не тому, що їм потрібно працювати вдома на своїх ноутбуках, а тому, що вони можуть розібрати це обладнання, щоб отримати передові чіпи, в яких ми їм відмовили, щоб вони могли зробити більше ракет тощо", – сказала вона.

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Нуланд наголосила, що такі посередники "допомагають не російському народу або економіці, а військовій машині".

"З завтрашнього дня ми будемо блокувати більше російських банків. ... Ми також будемо припиняти діяльність посередників, які повертають гроші російському уряду", – додала вона.

Санкції проти РФ приурочені до річниці війни в Україні

Раніше було відомо, що до річниці російського вторгнення в Україну США готується ввести новий пакет антиросійських санкцій.

За інформацією WSJ, у нього потрапили 200 фізосіб і юросіб, в тому числі, технологічні фірми, компанії з оборонної сфери, посередники для обходу санкцій. Крім того, йдеться про персональні санкції проти російських чиновників та їхніх сімей.

Також протягом довгого часу анонсували, що ЄС збирається ввести 10-й з моменту повномасштабної війни пакет санкцій проти РФ, приурочений до першої річниці вторгнення. Повідомлялося, що в нього можуть увійти обмеження щодо будівельної та сільськогосподарської техніки, заборона на експорт технологій і компонентів, виявлених в російській зброї, заборона на імпорт каучуку і асфальту або бітуму, крім того, повідомлялося про плани ввести санкції щодо чотирьох банків і 130 осіб і організацій.

У четвер, 23 лютого, посли ЄС не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Обговорення продовжаться 24 лютого.

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