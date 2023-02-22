Санкційний пакет охоплюватиме російських губернаторів, членів їхніх сімей та російських чиновників.

До річниці російського вторгнення в Україну адміністрація президента США готується оголосити про новий пакет антиросійських санкцій.

Як повідомляє WSJ, санкційний пакет стосуватиметься 200 російських фізичних і юридичних осіб, організації оборонної промисловості та пов'язаних з нею суб'єкти, технологічні фірми, а також мережі ухиляння від санкцій.

Також пакет охоплюватиме російських губернаторів, членів їхніх сімей та російських чиновників.

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Планується, що пакет буде оголошений до кінця цього тижня, Мінфіном та Державним департаментом США.

При цьому наголошується, що країни-члени також обговорюють свій новий набір економічних обмежень проти РФ. Зокрема, обмірковуються пропозиції щодо заборони російського імпорту на суму понад $11 мільярдів.

Росія обходить санкції

На початку повномасштабної війни в Україні ЄС, США, Канада, Японія, Швейцарія та інші країни ввели рекордну кількість санкцій проти РФ.

РФ обігнала Іран та Північну Корею за кількістю введених обмежень. Під санкціями опинилися російський центральний банк, політики та олігархи, російська нафта і нафтопродукти й т. ін.

Майже через рік після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, її бюджет "просів" відразу за кількома показниками: дохід від експорту впав в 4 рази, дефіцит бюджету б'є рекорди.

Водночас доходи РФ від імпорту просіли тільки на 7,5% – за рахунок "паралельного імпорту" і торгівлі з Туреччиною і Китаєм. Експерти висловлюють стурбованість з приводу здатності Москви ухилятися від санкцій і переорієнтувати торгові шляхи.

В той же час, Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів, попри введені санкції. У поставках мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex. Фірми-посередники для поставки мікрочіпів були створені в Туреччині та Гонконгу.

Раніше представник Мінфіну США відправився в "турне" по таким країнам, як Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, щоб попередити їх про наслідки через обхід санкцій проти РФ.

18 лютого 2023 року заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив про те, що США стежать за спробами Росії обійти санкції і вживають жорстких заходів.

21 лютого 2023 року Нідерланди виступили з ініціативою створення штаб-квартири по боротьбі з ухилянням Росії від санкцій.

10-й пакет санкцій

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Країни ЄС просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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