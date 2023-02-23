Засідання відновиться завтра.

Посли Європейського Союзу в четвер, 23 лютого, не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter. За його словами, обговорення 10-го пакету санкцій проти країни-терориста, який обіцяли приурочити до річниці вторгнення Російської Федерації в Україні, продовжиться завтра вранці.

"Посли Європейського Союзу сьогодні також не змогли домовитися про новий пакет санкцій щодо Росії. Засідання відновиться завтра о 10:00", - написав журналіст.

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Нові санкції проти Росії

Як відомо, з початку повномасштабної війни Європейський союз ввів 9 пакетів санкцій проти Росії. 10-й пакет готують вже довгий час.

На початку лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде прийнятий до річниці вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новий пакет санкцій можуть увійти обмеження, які торкнуться машин, що використовуються в будівельному і сільськогосподарському секторах, а також заборона на експорт ряду продуктів, технологій і компонентів, які були виявлені в російській зброї.

Може бути введена заборона на імпорт в ЄС російського каучуку і асфальту або бітуму, а також фінансові санкції щодо чотирьох банків і 130 осіб і організацій.

Вчора Йозвяк писав, що посли країн Євросоюзу не змогли прийняти рішення про новий пакет санкцій проти Росії.

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