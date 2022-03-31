Мер Гданська пообіцяла, що вони допоможуть з відбудовою міста.

Одну з вулиць польського Гданська перейменують на честь міста-героя Маріуполь.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Таку пропозицію на XLVIII сесії Ради Гданська висунув мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"9 березня дві потужні російські бомби знищують дитячу лікарню, пологовий будинок. 17 поранених жінок, 3 загиблих, серед них ще зовсім маленька дитина – дівчинка. 16 березня російська авіабомба знищує драматичний театр у серці Маріуполя, де на той час від обстрілів ховалися більше 900 мирних мешканців міста, переважно жінки та діти. Окупантів не зупинив той факт, що біля драматичного театру був напис великими літерами "діти". В наслідок обстрілу обірвалося життя більше 300 маріупольців", - розповів Вадим Бойченко.

Він подякував польському Уряду за військову та гуманітарну допомогу, а також закликав міжнародних партнерів допомогти у негайній повній евакуації жителів Маріуполя.

"Одне з ключових рішень, на яке очікує наша держава та Маріуполь – закриття неба над Україною. Я розумію, що це складне політичне рішення. Але воно може врятувати тисячі життів українців та маріупольців", - наголосив Бойченко.

Голова польського міста Олександра Дулькевич повідомила, що на засіданні Європейської ради регіонів вони ухвалили рішення допомагати біженцям та документувати всі факти злочинів проти людства, які відбуваються в Україні.

"Найважливіше - зупинити якнайшвидше війну і зупинити ганебну торгівлю з Росією сировиною – нафтою та газом", - підкреслила вона.

Мер Гданська додала, що після війни вони допомагатимуть у відбудові Маріуполя. А Бойченко пообіцяв, що у відбудованому місті з’явиться вулиця на честь Гданська.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня президент Франції Еммануель Макрон анонсував переговори з Путіним за умовами "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.

Станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч осіб, 210 з яких - діти, повідомляв Бойченко. У місті розбомблено приватні та багатоповерхові житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Також в місті пошкоджені два заводи, порт і військова частина.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо світ нічого не зробить для допомоги Маріуполю, це буде "колективна вина".

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