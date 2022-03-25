За словами міського голови, мати в місті вулицю Московську це те саме, що вулицю Адову або вулицю Вбивць.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич запропонував перейменувати вулицю Московську на Маріупольську.

Про це він розповів під час вечірнього прямого ефіру 25 березня.

"Багато хто до мене звертався стосовно взагалі існування в нашому місті такої вулиці як Московська. Сьогодні обговорив зі своїми хлопцями та дівчатами, які працюють у штабі та з військовими, щоб вийти з ідеєю про перейменування вулиці Московської на вулицю Маріупольську. Маріуполь сьогодні це не просто місто України, це сьогодні символ. Символ незламності української армії і символ боротьби з нацизмом, навіть фашизмом росіян. Тому я вважаю, що це на сьогодні може бути такий важливий крок... Знаєте, у нас же немає вулиці Адової в місті, немає вулиці Вбивць чи вулиці Масових Вбивств, чи Чикатило тощо", - повідомив Сенкевич.

За його словами, влада вже має деякий план щодо цієї вулиці.

"Сьогодні вже будемо починати готувати документи... Вже навіть план є. У нас перед війною ми планували замінити всі мережі ТЕЦ під цією вулицею і зробити тотальне відновлення цією вулиці. Я думаю, що так і буде. Це буде навіть кращою мотивацією - повністю відремонтувати цю вулицю з пішохідними зонами, посадити там квіти, а десь біля площі Соборної зробити інсталяцію чи невеличкий постаментик Театру драми, який був у Маріуполі розбомблений нещадно російськими літаками", - зазначив міський голова.

Перейменування вулиць в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням дерусифікувати назви вулиць і площ у місті. Автори звернення вважають, що увічнення осіб, не причетних до Закарпатської культури та історії, не є доречним.

Зокрема, до списку для перейменування внесли вулиці ім. Гагаріна, Глінки, Грибоєдова, Пушкіна, Чайковського, Шишкіна, Чехова, Декабристів, Челюскінців та інші. У документі також просять демонтувати бюст Пушкіна в центральній частині Ужгорода, адже "поет жодним чином не пов'язаний із Закарпаттям".

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