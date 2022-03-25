Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич запропонував перейменувати вулицю Московську на Маріупольську.
Про це він розповів під час вечірнього прямого ефіру 25 березня.
"Багато хто до мене звертався стосовно взагалі існування в нашому місті такої вулиці як Московська. Сьогодні обговорив зі своїми хлопцями та дівчатами, які працюють у штабі та з військовими, щоб вийти з ідеєю про перейменування вулиці Московської на вулицю Маріупольську. Маріуполь сьогодні це не просто місто України, це сьогодні символ. Символ незламності української армії і символ боротьби з нацизмом, навіть фашизмом росіян. Тому я вважаю, що це на сьогодні може бути такий важливий крок... Знаєте, у нас же немає вулиці Адової в місті, немає вулиці Вбивць чи вулиці Масових Вбивств, чи Чикатило тощо", - повідомив Сенкевич.
За його словами, влада вже має деякий план щодо цієї вулиці.
"Сьогодні вже будемо починати готувати документи... Вже навіть план є. У нас перед війною ми планували замінити всі мережі ТЕЦ під цією вулицею і зробити тотальне відновлення цією вулиці. Я думаю, що так і буде. Це буде навіть кращою мотивацією - повністю відремонтувати цю вулицю з пішохідними зонами, посадити там квіти, а десь біля площі Соборної зробити інсталяцію чи невеличкий постаментик Театру драми, який був у Маріуполі розбомблений нещадно російськими літаками", - зазначив міський голова.
Перейменування вулиць в Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням дерусифікувати назви вулиць і площ у місті. Автори звернення вважають, що увічнення осіб, не причетних до Закарпатської культури та історії, не є доречним.
Зокрема, до списку для перейменування внесли вулиці ім. Гагаріна, Глінки, Грибоєдова, Пушкіна, Чайковського, Шишкіна, Чехова, Декабристів, Челюскінців та інші. У документі також просять демонтувати бюст Пушкіна в центральній частині Ужгорода, адже "поет жодним чином не пов'язаний із Закарпаттям".