Він назвав місто "новим Алеппо".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо світ нічого не зробить для допомоги Маріуполю, це буде "колективна вина".

Таку заяву він зробив під час форуму в Досі.

"Маріуполь - це новий Алеппо", - сказав Ле Дріан.

За його словами, "існує вторгнення, яке бере в заручники населення Маріуполя для досягнення своїх цілей".

"Це дійсно неприйнятно. Я думаю, що ми знаходимося на переломному етапі, коли, крім української кризи, параметри стабільності і безпеки в Європі піддаються викликам", - підкреслив Жан-Ів Ле Дріан.

Як повідомляв УНІАН, ООН отримує все більше даних, що підтверджують наявність масових поховань у Маріуполі.

На цей час ситуація в місті залишається трагічною. Загиблих ховають прямо у дворах, а в Маріупольській міській Раді заявили, що все більше людей помирають від голоду.

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