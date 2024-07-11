Кому належить ідея та її втілення, залишилося невідомим.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні на будівлю російського посольства, що розташована у столиці США, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці").

Як повідомляє Bild, хто стоїть за цією акцією, поки що невідомо. Красномовний напис організатори розмістили якраз під російським триколором.

Ймовірно, поява цього напису на фасаді посольства РФ викликана ударом по українській дитячій лікарні Охматдит.

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Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо про смерть маленького хлопчика, який на момент ракетного удару окупантів, перебував у реанімації. Дитину перевели в іншу столичну лікарню, де вона померла.

Удар окупантів по Охматдиту

8 липня російські окупанти вдарили по українських містах, у Києві від ракетного удару постраждала найбільша в країні дитяча лікарня "Охматдит".

Того дня, за даними українських військових, ЗС РФ запустили близько 40 ракет різних типів.

Загалом унаслідок обстрілу загинули 42 людини, серед них п'ятеро дітей. Ще щонайменше 190 осіб (серед них 13 дітей) дістали поранення.

Учора у Львові попрощалися з лікарем Світланою Лук'янчик, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по "Охматдиту".

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