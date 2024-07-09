В МЗС країни відмовилися більш конкретно прокоментувати черговий воєнний злочин російських терористів.

Китай закликав Україну та Росію виявляти стриманість, реагуючи на ракетний удар окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу.

"Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - заявив Цзянь, відповідаючи на питання, якою є реакція Китаю на вчорашній удар росіян по "Охматдиту" і чи засуджує КНР такі дії агресора.

Представник МЗС також додав, що Китай закликає Україну та Росію дотримуватися "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

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"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - зазначив Цзянь.

Удар по "Охматдиту" - останні новини

Як писав УНІАН, окупанти 8 липня завдали масованого удару по Україні, випустивши 38 ракет. Повітряним силам вдалося знищити 30 із них, однак одна із ракет була запрограмована на удар по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

За даними МВС, внаслідок атаки на лікарню загинули 2 людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

Згодом у ЄС заявили, що удар по "Охматдиту" може розслідуватися як воєнний злочин РФ. Там наголосили, що керівництво Росії, усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності.

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