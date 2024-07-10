Під час удару хлопчик був у реанімації лікарні.

Кількість жертв внаслідок російського удару по лікарні "Охматдит" у Києві збільшилася, повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту", - повідомив Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що після удару хлопця транспортували до однієї з лікарень Києва, де він помер.

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"Приносимо свої щирі співчуття рідним малюка. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей", - додав Ляшко.

Російський удар по "Охматдиту"

8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по київській дитячій лікарні "Охматдит". Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в такі моменти йому хочеться вбити російського диктатора Путіна.

Водночас видання Financial Times повідомило, що російська ракета X-101, якщо б вдарили по лікарні, містить західні комплектуючі. Це свідчить про те, що росіянам вдається успішно обходити санкції.

Тим часом у Львові попрощалися із лікаркою Світланою Лукʼянчик, яка загинула внаслідок російської ракетної атаки на Київ. Вона працювала в дитячій лікарні "Охматдит".

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