'Є три причини': Столтенберг відповів, чому Трамп не виведе США з НАТО

Генсек наголосив, що основна претензія Трампа була прийнята деякими країнами.

Дональд Трамп не виведе США зі складу НАТО, якщо знову стане президентом. Для цього є мінімум три причини.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Вашингтоні після засідання Північноатлантичної ради, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг розраховує, що США не лише не будуть виходити зі складу НАТО, а й лишаться ключовим союзником у складі Альянсу. На користь рішення залишитись в Альянсі у Трампа є три ключові причини.

Відео дня

"Перша причина – бо мати сильне НАТО є частиною безпекових інтересів США. США будуть сильнішими з сильним альянсом, що об’єднує 32 держави. Росія не має за спиною такого союзу, Китай не має такого союзу", – зазначив генсек.

Разом з іншими союзниками США будуть економічно і військово потужнішими, зауважив Столтенберг. Він також додав, що США – це 25% світової економіки, але разом з партнерами це 50% світової економіки, тому сильне НАТО - це інтерес США.

"Друга причина – це те, що в США є двопартійна підтримка членства в НАТО. Всі повторюють і у Сенаті, і в Палаті представників, що США вигідно мати сильний Альянс", – продовжив Столтенберг.

Третя причина - те, що у минулому основною причиною критики з боку Трампа був не Альянс сам по собі, "а те, що європейські союзники недостатньо інвестували в безпеку".

"В 2014 році лише 3 держави в НАТО інвестували 2%, 3 роки тому таких було 10 держав, а зараз 23 держави виконують норму у 2%, і ця кількість зростає", – нагадав генсек.

Скандальна заява Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заохочував би Росію робити "все, що їй заманеться" з країнами-членами НАТО, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на свою оборону.

Білий дім оприлюднив жорстку відповідь на цю заяву, зазначивши, що це несе пряму загрозу національній безпеці США.

Також обурені заявою Дональда Трампа у керівництві НАТО та Євросоюзу. Розкритикував Трампа і чинний президент Європейської ради (головний орган управління ЄС) Шарль Мішель.

Вас також можуть зацікавити новини: