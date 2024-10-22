Голова МЗС Фінляндії заявила, що партнери України не несуть відповідальності за ескалацію війни.

У МЗС Фінляндії розкритикували керівництво Німеччини за позицію щодо військової допомоги Україні. Голова відомства Еліна Валтонен закликала канцлера ФРН Олафа Шольца відмовитися від сумнівів щодо постачання зброї та визнати важливість своєї ролі, повідомляє Euractiv.

"Слід сказати, що ми сподіваємося, що Німеччина зіграє дуже важливу роль у протистоянні російській загрозі", - сказала голова МЗС Фінляндії під час зустрічі в Берліні з нагоди 25-ї річниці Північних країн у Німеччині.

Валтонен наголосила, що європейські партнери України не несуть відповідальності за ескалацію конфлікту, оскільки працюють у рамках міжнародного права. Вона додала, що Росія не відступить, якщо союзники перестануть допомагати Україні.

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У Euractiv зазначили, що слова Валтонен можуть бути прямою відповіддю на заяви Шольца щодо Плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Канцлер ФРН стримано поставився до ключових пунктів документа.

Нагадаємо, що одним з пунктів Плану перемоги Зеленського є зняття обмежень на використання західної зброї проти військових цілей у Росії. Шольц погодився зняти обмеження тільки навколо Харківської області та відмовився надати далекобійні ракети.

"Ми зобов'язані гарантувати, що війна між Росією та Україною не переросте у війну між РФ і НАТО", - прокоментував своє рішення Шольц.

У Фінляндії ж, навпаки, дозволили Україні використовувати свою зброю по військових об'єктах на території РФ. Головною умовою є дотримання міжнародного права.

Уже сьогодні, 22 жовтня, Шольц зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Відомо, що однією з тем для обговорення стане План перемоги України.

План перемоги України - що відомо

Раніше УНІАН писав, що 17 жовтня Зеленський представив План перемоги лідерам країн ЄС. Він зазначив, що вже в листопаді буде готовий повноцінний документ.

План перемоги викликав неоднозначну реакцію серед глав різних європейських держав. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що цей план є нереалістичним і нездійсненним.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився, що був наляканий Планом перемоги України. Він закликав Європейський Союз змінити його нинішню стратегію.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк говорив про те, що не існує альтернативи Плану перемоги Зеленського. Він вважає ,що партнерам України потрібно діяти рішучіше.

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